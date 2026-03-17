Lista la rehabilitación del primer edificio de los bloques Voravia

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La rehabilitación de uno de los edificios del Grup Voravia de Balàfia ya está lista y al retirar los andamios deja ver su nuevo aspecto, sin los ladrillos de la fachada (como se aprecia en el inmueble del lado) y con los balcones también renovados. Estos bloques antiguos son los únicos de la ciudad que se han acogido a las ayudas de fondos europeos Next Generation destinados a la rehabilitación energética de este tipo de edificios.