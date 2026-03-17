Manifestación de docentes en Barcelona y hoy, caceroladas en Lleida

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La primera jornada de la semana de movilizaciones de los docentes, convocadas por USTEC-STes, Aspepc-Scs, CGT y la Intersindical para reclamar mejoras salariales y laborales, se centró ayer en Barcelona. En Lleida, hoy están previstas caceroladas en colegios e institutos previas a la huelga de mañana, cuando están previstos cortes en la A-2 y una marcha lenta hacia la capital, además de una manifestación, y acciones también en el Pirineo.

Los manifestantes cortaron ayer carreteras y accesos a la ciudad de Barcelona a primera hora de la mañana en tres puntos diferentes, con un gran despliege de antidisturbios, y después miles de personas se manifestaron por el centro con pancartas y gritando consignas como “Illa, Illa nos das calderilla”. Estos sindicatos, así como la inemensa mayoría de los docentes encuestados por USTEC, rechazan el acuerdo de Educación con CCOO y UGT, que los convocantes califican de “traición histórica”.

El departamento cifró en un 31,87% el seguimiento de la huelga en Baix Llobregat, Barcelonès y Consorci d’Educació de Barcelona, mientras que USTEC elevó el porcentaje al 70%.

Por su parte, Educación insiste en que la negociación está cerrada, quiere implementar las medidas pactadas con CCOO y UGT y ya ha comenzado a presentar a los directores de centros el “acuerdo de país por la educación”. Ayer, Ignasi Giménez Renom, secretario de Mejora Educativa, y Josep Maria García Balda, director general de Profesorado y Personal de Centros Educativos, se reunieron con la junta de direcciones de las Terres de l’Ebre y dijeron que el acuerdo es “valiente e imprescindible” para la mejora salarial de los docentes y revertir problemas estructurales.