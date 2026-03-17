Programa de Arnau y servicios sociales para atender a personas ‘sin hogar’

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El Arnau de Vilanova, junto a los servicios sociales de la Paeria, ha consolidado un modelo innovador de coordinación para atender a personas en situación de vulnerabilidad que acuden a Urgencias de manera reiterada. Se trata de personas con problemas sociales graves, especialmente en situación de sinhogarimo o de exclusión social severa, que a menudo quedan fuera de los circuitos asistenciales habituales.

El modelo se estructura en torno a una comisión clínica en la que participan diferentes servicios sanitarios y otra técnica operativa en la que también están los referentes municipales de inclusión. Analizan los casos más complejos y diseñan planes de intervención individualizados para mejorar la coordinación y garantizar una respuesta integral a situaciones que en muchos casos combinan problemas médicos, trastornos mentales, adicciones o falta de vivienda.

En el periodo 2023-2024 se incluyeron a 34 personas en el programa de seguimiento, en 2025 se revisaron 22 casos y actualmente se siguen 15. El perfil de los pacientes combina una elevada vulnerabilidad social y sanitaria con pluripatologías crónicas no tratadas, trastornos mentales graves y consumo activo de sustancias. Los primeros resultados muestran una mejora significativa de la coordinación entre el hospital, los servicios sociales y la Atención Primaria y más del 60% de pacientes pudieron acceder a algún recurso social, como alojamientos de emergencia o dispositivos de inclusión. Esta experiencia ha sido publicada en la revista especializada Emergencias.