Caceroladas y concentraciones ‘calientan’ la huelga docente de hoy

Muchos docentes calentaron motores ayer para la huelga y las movilizaciones de hoy, que se prevén masivas, para reclamar a Educación mejoras salariales y laborales. Por ejemplo, hubo caceroladas en los institutos Manuel de Montsuar de Lleida y Joan Solà de Torrefarrera y concentraciones con pancartas en el colegio Francesc Feliu de Aitona. Asimismo, profesorado de los institutos Manuel de Pedrolo y Alfons Costafreda de Tàrrega se manifestó en el tramo urbano de la carretera C-14, entre ambos centros. Entre las 12.15 y las 12.45 horas, cortaron parcialmente la circulación mostrando pancartas.

Hoy, en Lleida está programado un corte de la A2 en la salida hacia Alcarràs, con Revolta Pagesa, una marcha lenta y una manifestación, así como otra en La Seu d’Urgell. Además, en Les Bordes manifestantes cortarán la N-230.

La huelga se centró ayer en Tarragona, Terres de l’Ebre y Penedès, con un seguimiento del 38% de los docentes, según Educación, que los organizadores elevan al 70%. A primera hora, cortaron el accesos al puerto de Tarragona y la salida de la AP2 en Montblanc, y después hubo manifestaciones en la capital del Tarragonès y en Tortosa.

CCOO y UGT defendieron su pacto con el departamento y acusaron a USTEC de tener una estrategia de “la queja por la queja”. Mientras, este último sindicato ve una “irresponsabilidad absoluta” que el departamento no reabra la negociación, tal como ratificó ayer la portavoz del Govern, Sílvia Paneque.