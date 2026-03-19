Herido grave un hombre tras precipitarse por un segundo piso en Lleida

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Un hombre resultó herido crítico ayer tras caer accidentalmente al patio interior de un edificio de la calle Acadèmia de Lleida, al parecer, desde una altura de dos pisos, según las primeras informaciones. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 12.40 horas y al lugar de los hechos, en el número 5 de la calle, acudieron los Bomberos de la Generalitat, quienes efectuaron una apertura de vivienda para que los efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) pudieran atender al herido. El SEM envió a dos ambulancias y fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova en estado crítico. Algunas fuentes apuntaron a un accidente laboral. El pasado día 6, un operario resultó herido de carácter grave en un accidente laboral en Aspa, después de caer por unas escaleras. El herido presentava una lesión en la espalda y también fue evacuado al Arnau. Antes, el 18 de febrero murió un empleado de una empresa de construcción tras sufrir un accidente laboral en Ballobar (Baix Cinca) cuando le quedaba un mes para jubilarse.

Balance

En el primer semestre del año pasado se notificaron 3.374 accidentes laborales en las comarcas de Lleida, la mayoría de ellos de carácter leve, con 3.345. Este tipo de accidentes son los únicos que se redujeron, en concreto un 3,77%. Los casos considerados graves aumentaron un 15%, con un total de 23, todos ellos traumáticos.

Hubo seis víctimas mortales, una más que en el mismo período del año pasado, lo que en términos relativos implica un incremento del 20%, según datos de la Generalitat de Catalunya. Teniendo en cuenta todos los incidentes, la siniestralidad en Lleida se redujo en un 3,63 %.