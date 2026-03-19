Illa dice que ya dan “pasos” para mejorar los salarios

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El Govern mantiene la “mano tendida” para sumarse al acuerdo con CCOO y UGT porque incluye “pasos” para mejorar salarios, según defendió ayer el president, Salvador Illa, en la sesión de control del Parlament. No obstante, reconoció que es necesario dar más para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, que admitió que son “difíciles”. “Creo que hemos dado pasos para mejorar (la parte retributiva) ¿Se han de hacer más? Por descontado que sí. ¿El Govern los dará? Por descontado que sí”, aseguró.

Por su parte, el diputado de la CUP, Xavier Pellicer, acusó a Illa de “presumir de llegar a acuerdos” y le instó a sentarse a negociar con USTEC-STEs, el sindicato mayoritario del sector de la enseñanza, y a “escuchar” a los docentes”, en lugar de “llegar a acuerdos con minorías”.

Illa insistió en que los docentes actualmente trabajan “en condiciones de dificultad que han cambiado mucho en los últimos años” y quiso dejar claro que tienen “todo el reconocimiento del Govern”. En su intervención no entró en detalles de la parte retributiva que reclaman los sindicatos convocantes de las movilizaciones, USTEC-STEs, CGT, Aspepc-Sps y la Intersindical. En cambio, se centró más en explicar otros aspectos como la reforma de los centros que son más antiguos y la escuela inclusiva.

Detalló que el 26,5% del parque de centros educativos de titularidad de la Generalitat es anterior al año 1960, lo que supone más de una cuarta parte, de manera que será necesario adecuarlos. Además, apuntó que 79 centros se encuentran íntegramente en módulos y que en 309 tienen alguno. También reconoció que la escuela inclusiva “ha cambiado la naturaleza” de la labor de los docentes.