Pintadas y silicona en cerraduras en varios centros

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Varios centros educativos afirmaron ayer haber sido víctimas de actos vandálicos, coincidiendo con la jornada de movilizaciones, llevados a cabo por “radicales” que seguran que “no nos representan”. Por ejemplo, denunciaron pintadas en las fachadas de escuelas e institutos como Minerva, Gili i Gaya, Joan Oró o Torre Vicens, con lemas coreados en las manifestaciones, como Amunt els salaris i avall les ràtios. Además, algunos se encontraron a primera hora con silicona en las cerradura o cadenas en las rejas que impedían la entrada. “No nos representan a la mayoría, son actos de violencia y los maestros estamos por encima de esto. Ante todo, hay que respetar hacer o no hacer huelga y no pisar los derechos de los niños de asistir al centro”, indicó una directora.

Por su parte, el director de los servicios territoriales de Educación, Ruben Mansilla, señaló que detectaron dos centros con cadenas, uno de Lleida y otro de Balaguer, y los alumnos tuvieron que entrar por otra puerta, así como “pega” en las cerraduras en otros.