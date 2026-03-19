Premio a la investigación sobre las malas hierbas

Larrosa entregó el premio a los investigadores en la sala de plenos de la Paeria. - AMADO FORROLLA

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El grupo de investigación de Malherbología y Ecología Vegetal de la Universitat de Lleida-Agrotecnio recibió ayer el Premi Internacional Ciutat de Lleida, que la Paeria ha rescatado tras seis años sin convocarse, en reconocimiento a su trabajo científico y de transferencia de conocimiento durante los últimos 40 años en el campo de las malas hierbas, aquellos vegetales que pueden producir daños (pero también beneficios) en los campos.

El grupo, integrado por 7 doctores, 6 doctorandos y otros estudiantes de máster y grado, se centra en estudiar “el control de hierbas que llegan de otros continentes y se han convertido en especies invasoras en campos de maíz, arroz o árboles frutales, donde pueden hacer perder hasta el 40% del rendimiento”, explicó el catedrático Jordi Recasens, que lidera el equipo. También investigan “las resistencias a los herbicidas que crean algunas especies por su uso continuado”, y “buscamos soluciones para no depender exclusivamente de estos químicos, como hacer rotaciones de cultivos o cambiar las fechas de sembrado”, señaló.

No obstante, “en la última década hemos visto que hay hierbas que aportan beneficios en algunos campos para proteger los suelos, incorporando un manejo sostenible”, añadió.

Recasens se mostró “agradecido y orgulloso del reconocimiento a nuestra perseverancia y reinvención”, ya que “entre 2010 y 2020 estábamos al límite, tuvimos que generar ingresos para poder contratar a doctores que querían seguir investigando con nosotros después de publicar su tesis”, explicó. Para garantizar su viabilidad económica, “hemos trabajado con más de 30 empresas con las que hacemos cursos y les asesoramos”.

El alcalde, Fèlix Larrosa, celebró que el grupo “ha reforzado Lleida en el mapa de la investigación internacional”.