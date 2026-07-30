Los dos concejales de Vox en Lleida vulneraron el código ético del ayuntamiento

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, lleva ante la Fiscalía la líder de Vox de Lleida por incitar a la xenofobia

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La comisión especial de Ética y Buen Gobierno de la Paeria ha concluido que los concejales de Vox, Gloria Rico y Josep Roca, incumplieron “los principios de respeto y ejemplaridad previstos en el código ético para el ejercicio de actividades públicas del ayuntamiento” por las declaraciones que hicieron en el pleno del 27 de junio de 2025 y en redes sociales.

Según consta en los informes publicados en la web de la Paeria, la comisión ve reprobable que Roca dijera, durante el debate de una moción sobre la Marea Pensionista en contra del gasto militar que “los recursos [públicos] se deben gestionar a [aspectos] vitales como la Sanidad y la Educación, pero quizás para [Pedro] Sánchez y su camarilla lo vital sea destinarlos a cocaína y prostitutas”.

Por otro lado, Rico dijo a la teniente de alcalde de Buen Gobierno, Carme Valls (PSC), en el debate de la moción sobre Gaza y los derechos humanos que “desgraciadamente, cada día con la aplicación de sus políticas hay más mujeres muertas”, mientras que a los impulsores de la moción les afeó que “miren hacia otro lado cuando se usan sus impuestos para subvencionar casos de prostitución, drogas y otras atrocidades”.