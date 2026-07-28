Las entradas de los espacios habilitados para ver el eclipse del 12 de agosto en Lleida se han agotado

Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

Las entradas a los espacios habilitados por la Paeria de Lleida para el eclipse de sol total se han agotado. Lo ha comunicado el alcalde de la ciudad, Fèlix Larrosa, en la visita que ha hecho este martes al campo de fútbol de los Mangraners, lugar que acogerá a 10.000 personas el 12 de agosto. El otro espacio habilidad es el turó de la Seu Vella, que tiene un aforo más reducido, de 1.500 personas, y las entradas se agotaron poco después de ponerlas al alcance del público.

En estos lugares habrá música, ambientación, servicios, bebidas y alimentación. La entrada era gratis y incluye unas gafas homologadas para disfrutar el eclipse con seguridad.

El eclipse de sol total es un fenómeno raro que hace más de un siglo que no se presencia en la península Ibérica. Lleida es uno de los puntos recomendados para ver la totalidad. En la ciudad se podrá presenciar a las 20:29 horas del día 12 de agosto y durará unos 25 segundos. Se podrá ver desde los lugares altos y desde dónde la visibilidad de la puesta de sol sea clara, sin edificios u objetos privándola.