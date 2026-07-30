Tres intoxicados por humo en un incendio en un piso de Cappont

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Tres personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo a primera hora de la mañana de ayer en un incendio en piso en la calle Cronista Muntaner, en Cappont. El fuego se declaró a las 8.19 horas y hasta el lugar acudieron dos dotaciones. Se registró en el lavabo de una vivienda y el humo se concentró en el patio de luces. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió a tres personas, que fueron dadas de alta in situ. La Guardia Urbana reguló el tráfico.