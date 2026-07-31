Paradas para remontar ventas

Clientes se interesan por los artículos de una parada del Mercat de le Rebaixes de la Zona Alta, en la plaza Ricard Viñes. - PAU PASCUAL PRAT

Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

Los comerciantes de la Zona Alta dieron ayer el pistoletazo de salida al Mercat de les Rebaixes de verano, con cerca de una treintena de tiendas que montaron sus paradas en la plaza Ricard Viñes y delante de sus locales, para cerrar la temporada de descuentos.

La mayoría de los comerciantes coincidieron en haber notado una disminución de las ventas durante esta campaña, por lo que atribuyeron las causas a las altas temperaturas que se han registrado este verano. “Se ha notado la inseguridad de la economía, pero sobre todo el calor, que no ayuda a que la gente salga a comprar”, aseguró Jordi Zúcar, de Magatzems Pifarré.

En la primera jornada, aunque el calor no dio tregua, disfrutaron de una buena afluencia de clientes durante el día, que fue mayor en las primeras horas. Valoraron muy positivamente las iniciativas organizadas por la asociación de comerciantes de la Zona Alta, como el mercado, que permiten incentivar el consumo y ofrecer visibilidad a los negocios.

Desde la entidad destacaron la valentía de los comerciantes para permanecer en la calle durante todo el día. Por este motivo, optaron por alargar la jornada “apurando hasta la noche”, y así impulsar las ventas cuando afloja el calor.

Además también agradecieron que los negocios sigan participando año tras año y también se sumen los comercios de otros puntos de la ciudad como La Bordeta, o de otras localidades como Camarasa.

Un ejemplo es el caso de la vermutería Vull una gilda, que se estrenó en el mercado. “Nosotros tenemos un local muy pequeño en Ricard Viñes, con solo terraza y con el calor que está haciendo, es imposible abrir. Cae fuego”, explicó la representante del establecimiento, Mariona Torres. Por ello, creyeron que participar en el mercado sería una muy buena oportunidad para acercar toda la oferta de banderillas al público en general, con todas las gildas a 1 €. “Estamos dispuestos a colaborar con todo lo que se organiza en la Zona Alta. Estamos a lo que haga falta”, añadió Torres.

El Mercat de les Rebaixes de la Zona Alta volvió a repetir la modalidad híbrida. Por una parte, algunos de los comerciantes instalaron paradas frente a sus establecimientos, y por el otro, hubo los que prefirieron instalar sus puntos de venta en la plaza Ricard Viñes.

El mercado permanecerá abierto durante toda la jornada de hoy.