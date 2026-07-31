Speed, un perro mosso, investiga si el fuego en la cooperativa Arcofrut fue intencionado

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La Unidad de Investigación (UI) de los Mossos d'Esquadra en el Segrià cuenta con un agente de lujo para aclarar el incendio que la noche del 8 de junio arrasó el 80% de la cooperativa Arcofrut de Lleida: el perro Speed. Una de la hipótesis es que el fuego fue intencionado. Como ya informó este periódico, vecinos afirmaron haber visto dos focos antes de la llegada de los equipos de extinción y que las llamas llegaron “de fuera hacia dentro” (ver desglose). Los investigadores todavía no han determinado la causa y, para la resolución de este caso, han contado con un compañero de cuatro patas, Speed, un perro policía de los Mossos d'Esquadra especialista en identificar incendios intencionados y que ha debutado en Lleida, como avanzó ayer RAC1 y confirmó este diario. “Marcó unos puntos de inicio del fuego que coincidía con los que nosotros pensábamos. Además, detectó lo que podría ser algún tipo de acelerante y recogimos muestras para analizarlas”, comenta Jordi Fadurdo, jefe de la UI, que añade que actualmente están en estudio. El perro estuvo unas dos horas olfateando.

Speed es un Springer Spaniel de poco más de dos años que se ha formado casi desde que nació para llevar a cabo este trabajo. Su guía, Xavi, explica en RAC1 que detecta gasolina, disolventes y otros acelerantes del fuego y puede distinguirlos de productos similares derivados del petróleo, como plásticos. “La dificultad viene derivada del producto en sí porque se puede quemar y se va reduciendo, quedándose la mínima expresión de lo que es el líquido inflamable”, comenta el formador del Speed, que añade que “cuando detecta el punto de interés, se queda totalmente quieto y muestra con la nariz el lugar de donde le sale el olor”. Para inspeccionar la escena, el guía le pone unos patucos para que no se haga daño en las patas al moverse por una zona quemada donde puede haber cristales u otros elementos.