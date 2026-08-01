Bizum poco comercial

Remate final. Los comercios de la Zona Alta pusieron ayer fin a una nueva edición de su Mercat de les Rebaixes de verano. Durante dos días, cerca de una treintena de establecimientos montaron paradas en la calle para rematar la temporada de descuentos ofertando artículos en stock. - PAU PASCUAL PRAT

Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

El pago con Bizum llegó a los comercios físicos el pasado mes de mayo, como una nueva alternativa que se sumó a los distintos canales ya existentes. Sin embargo, aunque la mayoría de los establecimientos del Eix Comercial disponen de este servicio, comparten la opinión que el consumidor está muy acostumbrado al pago con tarjeta o móvil y “es él mismo quien opta por no usar Bizum”, explicó una dependienta de la tienda de moda Cache Cache. Asimismo, varios comerciantes también consideraron que no se ha hecho suficiente promoción de la activación del Bizum en los establecimientos para que el cliente estuviera informado. “El banco no nos ha enviado el típico vinilo con los métodos de pago, incluyendo Bizum”, señaló la trabajadora de una tienda de accesorios de la calle del Carme.

Por su parte, el presidente de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, aseguró que pensaban que la implantación del servicio iría más rápida. “Aunque ya es una realidad, todavía hace falta regularla”, añadió Llaràs. Señaló que esta opción de pago es una ventaja por su practicidad y facilidad.

Bizum compite directamente con Visa o Mastercard y funciona con tecnología NFC, un sistema de comunicación inalámbrico de corto alcance y alta seguridad que permite intercambiar datos entre dispositivos. Además de con el mismo modo contactless, sin contacto, basta con aproximar el teléfono móvil a la terminal de venta, para que se efectúe la transferencia de cuenta a cuenta.

El servicio está disponible a través de dos canales: las aplicaciones bancarias como BBVA o CaixaBank, y por Bizum Pay, una aplicación habilitada este mes de julio que, a diferencia de otras carteras digitales, es una cartera multibanco que puede contener otros medios de pago, como tarjetas de débito o de crédito que formen parte de los bancos adheridos a la “app”.

Cabe recordar que Bizum es un proveedor de servicios de pago nacido en Madrid en 2016, que permite realizar transacciones entre usuarios utilizando la aplicación móvil para importes entre 0,50 y 500 euros por operación.

Hasta el pasado mes de mayo, el servicio registró más de 31 millones de usuarios y está presente en más de 100.00 comercios.