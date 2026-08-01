A concurso el último hangar de Alguaire a la espera de más suelo

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La Generalitat ha sacado a concurso esta semana en régimen de alquiler el último hangar disponible que queda en el aeropuerto de Alguaire, a la espera de que el nuevo plan especial del aeropuerto amplíe la zona de construcción. Se trata de una infraestructura que promueve Aeropuertos de Cataluña, que está en plena construcción, con una superficie edificada útil de 1.200 metros cuadrados y situada detrás de la escuela de vuelo BAA Training. Les condiciones del concurso establecen que se tiene que dedicar a preservación y mantenimiento de aeronaves y fijan un precio de alquiler mínimo de 4,12 euros el metro cuadrado en el mes, de manera que por la superficie construida el pago se acerca a los 5.000 euros cada mes. Asimismo, los plazos del concurso establecen que podrán presentarse ofrecidas hasta el próximo 10 de septiembre. El hangar que promueve a la Generalitat se construye en paralelo en el que han impulsado Aeronpark y Heavytech, de 6.000 metros cuadrados y cuya estructura es metálica. El nuevo plan urbanístico del aeropuerto tendrá que potenciar la actividad industrial y de formación, que se han convertido en los ejes de la actividad del equipamiento leridano en los últimos años.

Por eso, hace un año se anunció la reserva de cerca de cien hectáreas para incorporar nuevas actividades industriales. Está previsto que estén distribuidas en tres sectores dentro del recinto aeroportuario, en los cuales se podrá construir cerca de 30 hectáreas de edificios y superficies pavimentadas. Propone un primer sector de 234.917 metros cuadrados de “plataformas para actividad industrial”; otro sector será para “espacios industriales y tecnológicos”, con una extensión de 287.770 metros cuadrados destinada a nuevos hangares y edificios. El tercero, de 441.925 metros cuadrados, se reserva para pruebas y experimentación del sector aeroespacial. La formación y los hangares se suman a Alguaire a las de investigación aeroespacial y la operación de líneas de pasajeros.