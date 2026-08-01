Hacen un torniquete a un operario herido

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Un operario resultó herido grave a primera hora de la tarde de ayer en un accidente laboral en la calle Maria Montessori. El siniestro se produjo a las 14.16 horas cuando el trabajador sufrió un importante corte en el brazo. Hasta el lugar acudieron los Bomberos de la Generalitat, la Guardia Urbana y el SEM. Por lo visto, el operario se cortó cuando instalaba un aire. Los Bomberos le prestaron una primera atención que consistió en un torniquete para poder cortar la hemorragia. Posteriormente, fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova.