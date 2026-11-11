eCityclick estrena oficina en Agrobiotech y trabaja en una IA para trámites locales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La empresa leridana eCityclick, filial del grupo esPúblico, inauguró ayer sus oficinas en el Parc Agrobiotech, donde “trabajamos con 400 entidades catalanas y 218 ayuntamientos de Lleida que utilizan nuestra plataforma de administración electrónica”, señaló Álvaro Perera, su director. Explicó que las oficinas sirven a ambas firmas, con un centenar de trabajadores en Catalunya. “Muchos están arraigados en Lleida y tienen aquí su lugar de trabajo”, añadió. El CEO de esPúblico, Juancho Redondo, destacó las aplicaciones de la IA en la gestión local y explicó que los ciudadanos “encontrarán un asistente virtual en nuestras sedes electrónicas que les asistirá, orientará, verificará la calidad de la información que aporta y garantizará que los trámites se lleven a cabo en buen término”.

El alcalde, Fèlix Larrosa, se refirió a la empresa como un “ejemplo excelente de capacidad emprendedora”. El presidente de la Diputación, Joan Talarn, destacó que todos los ayuntamientos de Lleida “ya están digitalizados”. La delegada del Govern, Núria Gil, señaló como prioridad “la transformación digital de la administración”. El director del consorcio de la Administració Oberta de Catalunya, Miquel Estapé, fijó como reto “que la mayoría de trámites sean más ágiles”.