Detenido por agredir a un hombre en una discusión en Lleida

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La Guardia Urbana de Lleida detuvo el martes a un hombre acusado de agredir a otro y romperle un dedo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 13.00 horas en la calle Ronda de Sant Martí. Varias patrullas acudieron al lugar al ser alertadas por una discusión. Al parecer, uno de los dos implicados en el incidente habría golpeado al otro, fracturándole un dedo de una mano. Ante ello, fue arrestado como presunto autor de un delito de lesiones.

Por otra parte, la Policía Local arrestó el martes por la tarde a un joven de 22 años acusado de tráfico de drogas. Ocurrió a las 16.30 horas en la calle Pi i Margall cuando una patrulla observó a un individuo que supuestamente vendía droga a otro. Le registraron y le hallaron tres piezas que contenían hachís y varios billetes, por lo que procedieron a su detención.