Queja de los arquitectos por los bajos honorarios en licitaciones en Lleida

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La sección leridana del Col·legi d'Arquitectes ha presentado quejas ante la Paeria al considerar demasiado bajos los honorarios fijados en las licitaciones públicas de proyectos arquitectónicos. Desde la entrada en vigor de la ley Ómnibus 25/2009, los colegios profesionales tienen prohibido establecer tarifas o baremos. Tampoco pueden orientar, recomendar o informar sobre los mismos, y la ley de Contratos del Sector Público obliga a la administración a calcular el presupuesto base de las licitaciones teniendo en cuenta los costes salariales de los convenios colectivos aplicables en cada caso.

“Si se solicita un arquitecto experto, específico o con experiencia, no se puede pretender que los honorarios sean los mínimos que fija el convenio”, explica el presidente del Col·legi en Lleida, Lluís de la Fuente, que ha solicitado al ayuntamiento que amplíe las horas de contratación para que los concursos públicos resulten más rentables. “Los despachos pueden aplicar rebajas en sus ofertas, por lo que si alguno pone un precio demasiado elevado, habrá ofertas más bajas que ganarán la adjudicación”, afirma.

No obstante, el Col·legi considera que las administraciones suelen aceptar bajas temerarias, es decir, propuestas económicas de las empresas en las licitaciones que resultan demasiado baratas para poder ejecutar el contrato sin incumplir la calidad exigida o los convenios laborales. “Existe una distorsión entre la media de las ofertas económicas a causa de la costumbre de aceptar estas ofertas demasiado bajas con un informe que las justifique”, afirma De la Fuente, que considera que esta práctica una “contradicción” que “debilita” al colectivo.