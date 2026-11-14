Homenaje a un referente de la UdL

Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

La Universitat de Lleida (UdL) homenajeó ayer al catedrático de Prehistoria jubilado Emili Junyent en su octogésimo aniversario. Junyent también fue decano de la Facultad de Letras durante dos mandatos, desde 2001 hasta 2007, e impulsor del proyecto de excavación de la fortaleza de los Vilars d'Arbeca. El catedrático destacó que para él, su reconocimiento era para todas als personas con las que ha compartido “más de 50 años de universidad”, agradeciendo “al equipo que me ha rodeado, a compañeros y a amigos”. También tuvo un recuerdo especial para Víctor Siurana y Jaume Ponts.

Durante el homenaje, que contó con la participación de la vicerrectora de Cultura, Núria Casado; la actual decana de la facultad, Isabel Santaulària; y la directora del departamento de Geografía, Historia e Historia del Arte, Imma Lorés, amigos y compañeros de Junyent rememoraron su trayectoria profesional para reconocer su paso por la UdL. Estos fueron Arturo Ruiz, de la Universidad de Jaén; Gonzalo Ruiz, de la Complutense de Madrid; Josep Pau, presidente de la asociación de Amics dels Vilars; así como compañeros de la UdL, como Manel Lladonosa, Conxita Mir, Àngels Santa, Pere Solà y Natàlia Alonso. “Rendir homenaje es un acto de justicia”, aseguró la vicerrectora. Casado destacó que con más de 170 trabajos producidos, ha dejado una huella en el conocimiento de la prehistoria. “Su impacto científico ha contribuido al reconocimiento de la investigación realizada en la UdL”, añadió. Por su parte, Santaulària reivindicó la pasión “contagiosa” de Junyent. “Me enseñó que no hace falta encontrar el Santo Grial. Un pequeño hallazgo puede ser tan emocionante como un gran descubrimiento”, apuntó. En su etapa como profesor, Emili Junyent formó a generaciones de estudiantes e investigadores de historia y arqueología, desde su incorporación al Estudi General de Lleida en 1975 hasta obtener la plaza de catedrático en prehistoria el 1999. “Los vestigios franquistas no hay que esconderlos. La historia se explica, no se esconde”, aseveró Junyent en su intervención.