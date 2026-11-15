Amplían el permiso a una madre soltera pero sin indemnización

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) avala el derecho de una leridana, madre soltera, a disfrutar de 10 semanas más de permiso por nacimiento y cuidado del menor pero revoca que la Seguridad Social le tenga que indemnizar con 1.800 euros por obligarla a pleitear. La sentencia estima el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que rechazaba tener que pagar la indemnización, al considerar que en este caso no existió discriminación por razón de género. La cuestión es que la demanda de esta leridana llegó antes de que se estableciera, en noviembre de 2024, el pago de 1.800 euros a los jubilados que debían acudir a los tribunales tras el rechazo por la vía administrativa de cobrar el complemento de maternidad.

La representación de la demandante de la indemnización alegaba que solicitó en dos ocasiones a la Seguridad Social la ampliación del permiso por nacimiento al ser una familia monomarental. En noviembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional que las madres biológicas de familias monoparentales no pudieran ampliar su permiso por nacimiento y cuidado de hijo más allá de las 16 semanas, de manera que reconoce que podían ampliar el permiso hasta las 26 semanas. La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Lleida plaza número 2 estimó la demanda de la beneficiaria del permiso, para que pudiera ampliarlo con 10 semanas adicionales que correspondían al otro progenitor. Además, también le dio la indemnización que solicitaba de 1.800 euros al tener que recurrir a los tribunales ante la negativa de la Seguridad Social.

Sin embargo, aunque el TSJC no discute la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menor, sí que estima la petición del INSS y revoca la parte de la primera sentencia en la que era condenada al pago de la indemnización. Alega, en su sentencia, que es por un aspecto temporal, ya que interpuso la demanda en diciembre de 2023, antes de que se dictara la sentencia que establecía una indemnización por una actuación administrativa discriminatoria. El fallo puede recurrirse ante el Supremo.