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TRIBUNALES

Amplían el permiso a una madre soltera pero sin indemnización

El TSJC avala que pueda disfrutar de las 10 semanas del otro progenitor al ser familia monoparental. Revoca el pago de 1.800 euros al no ver discriminación

Vista de la fachada principal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en Barcelona. - ACN

Vista de la fachada principal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en Barcelona. - ACN

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Laura GarcíaRedactora Segre

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) avala el derecho de una leridana, madre soltera, a disfrutar de 10 semanas más de permiso por nacimiento y cuidado del menor pero revoca que la Seguridad Social le tenga que indemnizar con 1.800 euros por obligarla a pleitear. La sentencia estima el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que rechazaba tener que pagar la indemnización, al considerar que en este caso no existió discriminación por razón de género. La cuestión es que la demanda de esta leridana llegó antes de que se estableciera, en noviembre de 2024, el pago de 1.800 euros a los jubilados que debían acudir a los tribunales tras el rechazo por la vía administrativa de cobrar el complemento de maternidad.

La representación de la demandante de la indemnización alegaba que solicitó en dos ocasiones a la Seguridad Social la ampliación del permiso por nacimiento al ser una familia monomarental. En noviembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional que las madres biológicas de familias monoparentales no pudieran ampliar su permiso por nacimiento y cuidado de hijo más allá de las 16 semanas, de manera que reconoce que podían ampliar el permiso hasta las 26 semanas. La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Lleida plaza número 2 estimó la demanda de la beneficiaria del permiso, para que pudiera ampliarlo con 10 semanas adicionales que correspondían al otro progenitor. Además, también le dio la indemnización que solicitaba de 1.800 euros al tener que recurrir a los tribunales ante la negativa de la Seguridad Social.

Sin embargo, aunque el TSJC no discute la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menor, sí que estima la petición del INSS y revoca la parte de la primera sentencia en la que era condenada al pago de la indemnización. Alega, en su sentencia, que es por un aspecto temporal, ya que interpuso la demanda en diciembre de 2023, antes de que se dictara la sentencia que establecía una indemnización por una actuación administrativa discriminatoria. El fallo puede recurrirse ante el Supremo.

Nuevas medidas de protección para las familias monoparentales

El último Consejo de Ministros aprobó un decreto ley para reforzar la protección de las familias monoparentalesy monomarentales, las familias numerosas con pocos recursos y con personas con discapacidad. Según estimó el Gobierno central, la medida beneficiará a más de 760.000 familias y cerca de 3 millones de personas. La norma destina una partida de más de 820 millones y crea un título para monomarentales que reconocerá su “especial vulnerabilidad”. Más del 80% de las familias monoparentales están formadas por una sola progenitora mujer. La acreditación de familia monomarental será válida ante cualquier administración pública o privada y permitirá acreditarla para optar a los beneficios en cualquier parte del Estado, como descuentos “importantes” en transporte público o mayor acceso a becas.

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