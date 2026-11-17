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La Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria del Institut Català de la Salut de Lleida celebró ayer una jornada de simulación clínica y talleres prácticos para los residentes de esta especialidad. Una sesión que organizaron con el objetivo de reforzar sus competencias y familiarizarles con situaciones reales del día a día y mejorar en la toma de decisiones y la coordinación de los equipos. Los residentes hicieron 4 talleres prácticos de dermatoscopia, oftalmología, ecografía clínica eFAST y patología vascular donde debían hacer simulaciones de intubación, manejo del paciente crítico y reanimación cardiopulmonar, entre otros procedimientos. Además de los talleres prácticos, también hubo una mesa redonda titulada “Conectar para cuidar mejor”, centrada en los procesos, las relaciones profesionales y la búsqueda de la mejora continua para mejorar la atención.