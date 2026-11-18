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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer desde Eibar (Guipúzcoa) que, pese a las diferencias que le separan de Vox, siempre se sentirá “más cerca de Santiago Abascal que de Arnaldo Otegi”. Feijóo cargó contra el presidente Pedro Sánchez, al que acusó de “justificar” la violencia después de que no haya condenado el lanzamiento de piedras y petardos contra el candidato del PP en Guipúzcoa, Jon Echeverría, en un acto de campaña de este fin de semana. “No aceptaremos que los violentos nos hagan callar”, remarcó el líder de los conservadores, añadiendo que plantará cara “a quien la practica (la violencia), a quien la justifica y al que pudiendo condenarla, no la condena”. En referencia a Sánchez, criticó que “tanto hablar de paz en el mundo y tan incapaz de garantizar la paz en su país”.

El líder popular pidió el voto a los electores del PNV y de los socialistas vascos que estén “desencantados” con Sánchez. “Todo gobierno tiene votos prestados, y yo se lo pido para limpiar las instituciones y devolverlas a la decencia y mejorar los servicios públicos y la economía”. Feijóo dijo que se niega a creer que los votantes del PNV estén de acuerdo con que su voto “valga lo mismo” que el de Bildu y les reclamó que “no se resignen”.