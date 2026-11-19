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Un estudio del portal inmobiliario Pisos.com ha revelado este jueves que el 52,9% de los pisos en Catalunya no disponen de ascensor, un 43% en la provincia de Lleida. Así, los pisos que sí que tienen esta instalación en Catalunya son el 47,1%, por debajo de la media española, que es del 48,9%. Por demarcaciones, Lleida y Tarragona superan la media estatal, con un 56,3% y un 53,1% de viviendas con esta instalación. A continuación se sitúan Barcelona, con un 46%, y Girona, que cierra la clasificación con un 45,3%. Las cifras ponen de manifiesto las diferencias territoriales en las condiciones de accesibilidad del parque residencial, un aspecto relevante ante un contexto de envejecimiento de la población.

Lleida lidera las capitales catalanas

Las diferencias también se reproducen entre las capitales de demarcación. Lleida es el que registra una proporción más elevada de pisos en ascensor, con un 62,4%, seguimiento de Barcelona, con un 50,9%, y Girona, con un 50,6%. Tarragona se posiciona con una de las proporciones más bajas entre las capitales de provincia del Estado, con un 41%.

Los números de Catalunya contrastan con los de las capitales españolas que se encuentran al frente de la clasificación. San Sebastián ocupa el primer lugar, con un 82,4% de viviendas con esta instalación, más del doble que en la ciudad de Tarragona. A continuación, la siguen Ciudad Real (82%) y Pamplona (78,7%). Al final de la cola está Huesca, con un 38,9%, seguida de Cuenca (40,6%) y Soria (40,7%).

Barcelona, entre las capitales con menos pisos con garaje

El estudio también analiza la disponibilidad de garajes en las viviendas y constata diferencias importantes entre las capitales de provincia. Barcelona es una de las ciudades con una proporción más baja de pisos con aparcamiento, con sólo un 8,8% de los inmuebles. Lleida registra un porcentaje del 11,2%, mientras que Valencia se sitúa en el 16,1% y Madrid, en el 16,7%.

En el otro extremo, Guadalajara encabeza la clasificación estatal, con un 54,2% de los inmuebles con garaje, seguida de Teruel (53,3%) y Lugo (53%). De acuerdo con la investigación, las diferencias entre territorios responden, en buena parte, a las características urbanísticas de cada municipio y a la configuración histórica de su parque de viviendas.

La accesibilidad, un reto para la rehabilitación

El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, ha señalado en un comunicado que "la accesibilidad es un aspecto que tiene que ganar protagonismo en el análisis del parque residencial". El responsable del estudio considera que "la presencia de ascensor no sólo mejora las condiciones de habitabilidad de un edificio, sino que también amplía el perfil de personas que pueden acceder a sus viviendas y utilizarlas con autonomía". En el contexto actual de envejecimiento demográfico, incorporar esta perspectiva en la adaptación de los edificios "será fundamental" y adquiere una "importancia creciente" para "avanzar hacia un parque inmobiliario más preparado por las necesidades futuras", ha añadido.