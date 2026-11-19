Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

Escuelas de Primaria de Lleida denuncian de nuevo carencias en el servicio de limpieza, con reducciones de personal y problemas para cubrir las sustituciones. “Si el suelo es marrón claro, ahora está oscuro, con marcas de pasadas de la fregona y zonas con dos dedos de polvo en las que podemos escribir con los dedos”, aseguró la directora de una escuela, una de las más críticas. Según afirmó, los problemas con el servicio han ido a más desde que se concedió a la empresa Acciona Facility Services, en 2024.

“Nos dicen que somos muy exigentes o que no nos hemos quejado suficiente”, explicó. Asimismo, lamentó que la escuela esté en estas condiciones y no se tomen medidas al respeto. “Las familias se dan cuenta de la suciedad y nos preguntan qué pasa”, añadió.

Por su parte, la directora de otra escuela apuntó que “siempre ha habido problemas con el servicio”. Indicó que no se trata de una deficiencia generalizada, ya que las afectaciones varían según cada escuela: algunas sufren recortes de personal y otras tienen dificultades para cubrir las bajas, entre otras incidencias. “Las escuelas son muy grandes y el personal, que es poco y va ajetreado, no da abasto”, señaló la de otro colegio de Primaria. Explicó que los centros disponen de una aplicación online para notificar las incidencias a la empresa, a través de la cual envían fotos y solicitan más recursos.

Otros directores explicaron que, aunque no tienen problemas en sus respectivos centros, “hay constancia de ciertas incidencias”.