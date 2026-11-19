Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

La Universitat de Lleida (UdL) firmó ayer un convenio con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Heillbronn (HHN), en Alemania, para poner en marcha un nuevo doble grado internacional de Ingeniería en organización industrial y logística en el campus Igualada-UdL. Esta es la segunda titulación conjunta con la HHN, después del doble grado en Ingeniería Industrial, sostenibilidad y gestión energética de la Escuela Politécnica Superior (EPS).

El vicerrector de Relaciones Internacionales Cristian Solé aseguró que “el convenio supone la continuidad de la trayectoría de la EPS, liderando las dobles titulaciones internacionales a nivel catalán y español”. Destacó que este en concreto “complementa el abanico de las titulaciones, sobre todo en Igualada”.

El nuevo grado admite un máximo de dos alumnos de cada institución por curso académico. Actualmente, dos estudiantes de la EPS de la UdL están cursando la oferta formativa en Alemania, según el subdirector de Relaciones Internacionales del centro, Álvaro de Gracia. Asimismo, para ser admitido en el programa, el estudiantado de la UdL debe superar los 90 créditos ECTS, mientras que el de Alemania, los 95. Para obtener la doble titulación hay que alcanzar los 60 ECTS durante el período de movilidad en la universidad asociada. Entre las asignaturas, los admitidos cursan materias de Ingeniería Industrial durante el primer semestre, y en el segundo realizan prácticas en empresas para poder desarrollar su Trabajo de Fin de Grado (TFG) durante cinco meses. Con este programa, la UdL suma 11 titulaciones internacionales que la EPS tiene en marcha con otros centros de Finlandia, Alemania, Indonesia y Brasil. Durante el pasado curso, un total de 16 alumnos cursaron una doble titulación internacional.