Colonia de briozoos detectada en las paredes de un canal de distribución de agua de riego de la demarcación de Lleida. - ANTONI PALAU UDL

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los briozoos, una familia de microorganismos invertebrados cuyas colonias tienen un aspecto similar al del musgo, han comenzado a ser detectados en infraestructuras de riego de la demarcación de Lleida. Su presencia entraña un evidente riesgo, ya que su capacidad de colonización supera a la de otras especies alóctonas como el mejillón cebra.

El briozoo, un invertebrado que forma colonias de aspecto similar al musgo, y que tiene una capacidad de colonización de espacios y conductos superior a la del mejillón cebra, ha llegado a los sistemas de riego de Lleida.

El animal, un zooide (miembro de colonia) con aspecto de vegetal, ha recorrido el camino inverso al del molusco: ha llegado a la cuenca del Ebro, donde su primera detección data de 2001 en el delta, trece años después de sus primeras localizaciones en la península, masivas en el Guadalquivir y esporádicas en el Duero.

Los estatoblastos con los que se reproducen son milimétricosANTONI PALAU UDL

Los briozoos alcanzan una velocidad de reproducción de hasta diez centímetros al año en aguas templadas, lo que supone un evidente riesgo de obturación en tuberías y captaciones de agua, un fenómeno documentado en abundancia en los sistemas de distribución de agua de riego y de abastecimiento en cuencas peninsulares como en las del Guadalquivir y que en Lleida comienza a darse de manera incipiente.

El molusco llega a alcanzar tamaños de cuatro centímetros en un año, y, según la especie y las condiciones, comienza a expulsar larvas desde los seis meses, aunque lo habitual es que eso ocurra a partir de los doce.

Colonia de briozoos extraída de una tubería de aguaCHG

Ya se han localizado colonias en las paredes de algunos canales de Lleida, mientras que no hay todavía constancia de su presencia en las redes entubadas. Sin embargo, su afloración en ellas es cuestión de tiempo.

Una vez agarrados a una superficie dura, su reproducción se produce por gemación, un proceso asexual en el que los nuevos individuos nacen de los brotes o yemas que generan los anteriores. De ahí que su capacidad de expansión resulte exponencial.

¿Y cómo es posible que los briozoos arraiguen donde no los había si se trata de un invertebrado de aspecto vegetal? Mediante los estatoblastos, que son capullos milimétricos de briozoos con forma similar a la de una lenteja, que producen por gemación y que permiten a la especie sobrevivir a periodos de sequía. Vendrían a ser unas semillas durmientes que se alimentan de la colonia mediante funículos (cordones o filamentos, de función similar a la del cordón umbilical) hasta que se sueltan y caen al fondo de la masa de agua.

Su presencia en el fondo de algunos embalses que cayeron a bajos niveles durante la sequía de 2021-2023, y la posterior movilización de sus fangos al recuperarse, se perfila como causa más probable de su aparición en infraestructuras de riego.

“El briozoo tiene mucha más resistencia que el mejillón cebra”, advierte Antoni Palau, profesor emérito de la UdL y experto en agua y en especies alóctonas. Recomienda actuar antes de que se expanda como el molusco invasor.