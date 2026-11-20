Publicado por Marc CarbonellELENA MONTAÑÉS Lleida , LLEIDA Creado: Actualizado:

Lleida es la sexta ciudad del Estado con las tarifas del taxi urbano más caras en 2026, según un estudio de Facua-Consumidores en Acción que comparó el coste de este servicio en 57 ciudades españolas entre septiembre y noviembre. Aunque los precios han subido un 4,8% interanual, la ciudad desciende desde la segunda posición que ocupaba el año pasado en el ranking. San Sebastián sigue siendo la ciudad con los taxis más caros, ahora seguida de Gijón, Oviedo, Tarragona y Murcia.

En Lleida, la bajada de bandera cuesta 2,99 euros de día y 3,43 euros de noche y los fines de semana. Estas tarifas han subido un 2,7% y un 2,3% interanual, respectivamente, según muestra el estudio. La carrera mínima también ha subido, de 5,33 a 5,45 euros en tarifa diaria y de 6,29 a 6,43 euros durante las noches, sábados y domingos. Es la segunda más cara del Estado, solo por detrás de Donostia. Asimismo, el precio por kilómetro se ha encarecido en Lleida un 1,8% de día (hasta los 1,12 euros) y un 2,1% de noche y los fines de semana (1,43 euros). Del mismo modo, la penalización por hora de espera sube de precio: cuesta 24,65 euros de día y 29,45 euros de noche, un 2,2% más en ambos casos.

Según las tarifas vigentes, un trayecto de cinco kilómetros tiene un precio de entre 8,74 y 10,51 euros en Lleida, y un viaje de diez kilómetros cuesta entre 14,49 y 17,66 euros, en función del horario y día de la semana. La suma de todas las simulaciones en las que se basa el estudio da 97,86 euros en la ciudad, mientras que el año pasado eran 93,39 euros. En San Sebastián, la capital más cara, son 108,60 euros. Por contra, los taxis más baratos se encuentran en Melilla (64,85 €), Cádiz (65,57 €) y Las Palmas de Gran Canaria (66,40 €).

Facua ha detectado que 38 de las 57 ciudades analizadas han subido sus tarifas en 2026. La asociación reclama que se dejen de incluir suplementos o precios fijos para los recorridos con origen o destino en estaciones de autobuses, trenes, puertos o aeropuertos.