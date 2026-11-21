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Mañana domingo en SEGRE publicaremos nuestra encuesta electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre en Lleida y en el conjunto del Estado. ¿Habrá sorpresas? ¿Algún vuelco electoral? ¿Qué partidos suben y cuáles caen? ¿Se lo jugarán entre dos partidos, tres... o cuatro? No les podemos avanzar nada, pero sí que les advertimos que dará que hablar. La encontrará mañana domingo en las primeras páginas de SEGRE. El sondeo explicará la intención y porcentajes de voto y el abanico de escaños posible que cada partido podría conseguir.

La encuesta la ha realizado Infortécnica para SEGRE, del 26 de octubre al 16 de noviembre, con una muestra de población de 1.910 personas en el conjunto de España y 450 para la provincia de Lleida. El margen de error es del 2,27%.

Entrevistas a los candidatos

Durante toda la semana que viene, podremos leer y escuchar a quienes aspiran a representar a los leridanos en Madrid. En los próximos días, tanto SEGRE como Lleida TV sentarán ante sus lectores (ver calendario) a los principales candidatos de la demarcación para conocer qué ofrecen, sus prioridades y qué papel quieren que tenga Lleida en la próxima legislatura.

La ronda comenzará el próximo lunes 23 con Montse Cortasa, cabeza de lista de Front Ampli. El martes 24 será el turno del PP, con Roger Melero. El miércoles 25 le toca al candidato de Junts, Isidre Gavín. Le sigue, el jueves 26, la candidata de Esquerra Republicana Inés Granollers y, finalmente, Cristina Morón cerrará la ronda de entrevistas el viernes 27 representando al PSC.

Estas entrevistas permitirán conocer de primera mano sus propuestas y los argumentos con los que aspiran a conseguir la confianza de los electores leridanos.

En julio de 2023 el PSC fue la fuerza más votada en Lleida y consiguió dos de los cuatro diputados en juego, mientras que ERC y Junts se repartieron los otros dos. El PP, pese a superar el 12% de los votos, se quedó sin representación. Tres años después, nada está escrito. La batalla pasa por conseguir un diputado más, conservar el que ya se tiene o abrirse paso entre las formaciones que aspiran a tener representación por Lleida.

Noche electoral

La fiesta final llegará el próximo domingo, 29 de noviembre. El Grupo SEGRE les ofreceremos toda la jornada electoral en una cobertura amplia y en todos los medios. Cobertura que seguirá con las publicaciones de resultados por municipios y barrios, ya en el diario en papel.

CALENDARIO Mañana domingo no se pierdan la encuesta electoral





Toda la semana: Entrevistas

Montse Cortasa (Front Ampli): Lunes 23 (SEGRE) Roger Melero (PP): Lunes 23 (TV), martes 24 (SEGRE) Isidre Gavín (Junts): Martes 24 (TV) y miércoles 25 (SEGRE) Inés Granollers (ERC): Miércoles 25 (TV) y jueves 26 (SEGRE) Cristina Morón (PSC): Jueves 26 (TV) y viernes 27 (SEGRE) TV: Lleida TV | SEGRE: Diario en papel y edición digital





Viernes 27: El debate Grupo SEGRE reúne a los candidatos con escaño en un debate moderado por Jordi Sebastià. Por la mañana en streaming en el digital de SEGRE y por la noche en Lleida TV



Domingo 29: Noche electoral Amplia cobertura durante todo el día. En el digital de SEGRE resultados y reacciones en directo. En Lleida TV, programación especial

