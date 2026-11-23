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El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, apeló ayer al voto socialista después de que el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, se dejase “avasallar” por el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el 'cara a cara' del pasado jueves. “¿Quién irá a Moncloa a defender nuestros derechos y nuestro país? ¿El PSC, Jordi Hereu? ¿O ERC y yo? Pues votad con memoria, votad con ganas”, dijo Rufián en el acto central que su partido celebró en Barcelona, donde remarcó que no quiere gobernar España, “pero quiero que se gobierne bien”. Rufián añadió que votar al Frente Amplio y a Junts en Lleida y Tarragona es “un voto tirado”.

A su vez, la candidata al Congreso por Lleida, Inés Granollers, estuvo el sábado en el Eix Comercial de Lleida donde defendió el comercio local, ya que son “ocupación, vida en las calles, un servicio esencial para los vecinos y contribuyen a hacer ciudad”.