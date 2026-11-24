La conversión del aparcamiento de la Seu Vella en zona azul lleva varios meses de retraso porque el ayuntamiento todavía está a la espera de que la Generalitat le dé su visto bueno. Y es que inicialmente la Paeria quería hacer este cambio durante el verano, pero dado que necesita el aval de la comisión de Patrimonio del Govern y esta todavía no se ha reunido, acumula una demora que motiva que, de momento, no haya una fecha prevista de cuándo podrá resolverse. En este sentido, según informaron fuentes municipales, el proyecto de aparcamiento regulado de la Seu Vella “sigue su curso”, pero tampoco pudieron concretar cuándo podrá llevarse a cabo. Cabe recordar que el alcalde, Fèlix Larrosa, aseguró a finales de agosto que la restricción de acceso al parking de la Seu Vella sería “inminente”. Sin embargo, de momento no se ha hecho ningún trabajo en el recinto.

La decisión de convertir en zona azul el aparcamiento de la Seu Vella, situado en la plaza de la Sardana, fue acordada por el gobierno municipal en mayo. La idea es que el recinto cuente con 30 plazas y se instalará una barrera que regulará el acceso de los vehículos al recinto. El motivo por el cual se tomó esta decisión es para “reducir y regular la circulación rodada del Turó, mejorar la conservación del patrimonio y reforzar la limpieza y la seguridad”, dado que el recinto del Turó es la única zona de estacionamiento del Centro Histórico que no está regulada. Un hecho que provoca “una mayor presión” para este espacio en cuanto a vehículos y que, en determinados momentos del año, comporta que haya concentraciones de jóvenes que organizaban fiestas, por lo que su regulación “es necesaria”, según el gobierno municipal.

Las 30 plazas del parking tendrán el mismo horario que el resto de plazas de zona azul. Cerrará domingos y festivos y aparcar costará entre 1,05 y 1,35 euros/hora en función de la etiqueta ambiental del vehículo.