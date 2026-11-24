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El ayuntamiento costeó íntegramente el desmantelamiento y traslado de las torres eléctricas de las dos líneas de alta tensión que cruzaron el barrio de Mangraners hasta 2006, unas obras valoradas en unos 3,2 millones de euros. Así lo reivindica el entonces alcalde Àngel Ros, que en 2004 (su primer año de alcaldía) llegó a un acuerdo con Red Eléctrica para poner fin a una reivindicación vecinal que empezó en 1986. “Fui a Madrid a negociar con el entonces presidente de la empresa pública propietaria de las torres, Luis Atienza, y pagamos todo el coste de las obras a plazos”, explica el exalcalde. Lo recuerda como “una prioridad que quedó resuelta en mi primer mandato”, y explica que “afronté este tema y hablé mucho con los vecinos y afectados, sobre todo con los presidentes vecinales Pepito Montserrat y Antonio Águila”.

Para celebrar el 20 aniversario sin torres eléctricas, la asociación de vecinos de Mangraners ha estrenado una exposición en el centro cívico con fotos históricas, recortes de prensa y diferentes materiales que los vecinos usaron para manifestarse durante esta reivindicación histórica del barrio.