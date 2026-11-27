Publicado por ADRIÀ JURADO Creado: Actualizado:

Las asociaciones gitanas de Lleida reclaman una mayor coordinación entre las administraciones para combatir las desigualdades que afectan a los colectivos más vulnerables. Así lo pusieron de manifiesto ayer Nando Nouvilas, de la asociación Fem Progrés, y Paco Salazar, de la asociación Futur, durante las jornadas sobre el pueblo gitano que acoge la UdL en el campus de Cappont. Ambos abordaron ante estudiantes y miembros del grupo de investigación las dificultades que encuentran las familias gitanas para acceder a la vivienda, al empleo y a la educación.

Nouvilas denunció que todavía hay propietarios que se niegan a alquilar o vender una vivienda a una persona por el mero hecho de ser gitana. Una discriminación que también sufren otros colectivos. Por su parte, Salazar reclamó que los departamentos de educación, tranajo y los servicios sociales trabajen conjuntamente. Salazar señaló que algunos jóvenes gitanos priorizan obtener el carné de conducir frente al graduado escolar porque consideran que les ofrece más posibilidades de encontrar trabajo. Nouvilas defendió la necesidad de implicar a las familias, los servicios sociales y las iglesias evangélicas para motivar a los jóvenes a continuar estudiando.

El psicopedagogo y maestro Joan M. Girona defendió las medidas de reserva de plazas universitarias para gitanos, mientras aún persista la desigualdad. Considera que disponer de más referentes gitanos contribuiría a combatir el absentismo escolar entre los jóvenes.