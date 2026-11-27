Publicado por Laia PedrósELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

| llEIDA | La huelga educativa convocada ayer por los sindicatos Ustec, mayoritario en el sector, CGT, Intersindical, CNT, COS y la Assemblea Educativa, registró un seguimiento minoritario entre los docentes de Lleida, a diferencia de las del pasado curso. En la mayoría de los institutos públicos de la ciudad, la adhesión a la huelga por parte de los profesores fue desde “prácticamente nula” a un máximo del 20%, según indicaron los directores. En cambio, en varios centros la mayoría de alumnos sí se sumaron al paro. En el conjunto de Catalunya, Educación cifró la participación en un 14% de la plantilla, mientras que Ustec lo elevó al 20%. En el instituto Maria Rúbies, solo secundaron la huelga siete de sus profesores y faltaron 431 alumnos. En La Mitjana, faltaron 10 de los 50 docentes que trabajan en el centro y solo asistieron 120 de los 450 alumnos, aproximadamente. En el Joan Oró hubo más seguimiento entre los estudiantes que entre los docentes. En el Montsuar el seguimiento fue “poquísimo”, con un profesor que secundó la huelga. En cuanto a las escuelas, en la Minerva solo 3 profesores de 43 secundaron el paro, pero solo el 20% del alumnado acudió al centro. En el Magí Morera, acudieron 6 alumnos. Una situación similar ocurrió en Tàrrega, donde “casi ha faltado la totalidad del alumnado de cuarto de ESO y de Bachillerato”, dijeron en el instituto Manuel de Pedrolo. Entre el profesorado, secundó la huelga un 22%. En el instituto de Agramunt, ningún docente se sumó a la huelga y solo lo hizo un 4% del alumnado. En la escuela Maria Mercè Marçal, un 28% de los docentes y un 68% de alumnos se adhirieron al paro. Los sindicatos organizaron una única manifestación en Barcelona, por lo que organizaron buses que partieron de diferentes localidades. A primera hora de la mañana, unos 50 manifestantes accedieron al vestíbulo del Palau de la Generalitat.