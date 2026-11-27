Publicado por COLAU OBRADOR LLINÀS Creado: Actualizado:

Abast Serveis organizó ayer en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universitat de Lleida *Viure a casa, mirar al futur*, una jornada para dar visibilidad al sector del cuidado de mayores y dependientes. En ella, se celebró una mesa redonda donde se habló de la experiencia de familiares, profesionales y miembros de la comunidad sobre cómo es el envejecimiento activo y cómo funciona el sector asistencial. La jornada contó además con la presentación de tecnologías de apoyo a los profesionales de la mano de Grup Saltó.

Meritxell Mateu y Carme Teba, directoras de Abast, explicaron que las nuevas tecnologías son claves en el futuro del sector: “las necesidades de las personas mayores han cambiado, hay un aumento de las enfermedades crónicas y una mayor sobrecarga de las familias”, dijo Mateu. La jornada sirvió para reunir a profesionales de diferentes ámbitos para compartir experiencias y plantear nuevas fórmulas para, según Teba, “mejorar el cuidado de las personas que empiezan el proceso de dependencia pero siguen queriendo vivir en su casa”. “Las personas mayores adoptan las nuevas tecnologías como un nuevo proyecto, y la aceptación solo irá a más a medida que pasen los años”.

Roger Duart, responsable de desarrollo de negocio de Grup Saltó, presentó la plataforma SomCare, una herramienta de ayuda a los profesionales de la asistencia. Ahora mismo cuenta con dos dispositivos, uno de sobremesa y un robot autónomo, aunque ambos cumplen la misma función: “estan hechos para los profesionales, pero las personas mayores también pueden interactuar con ellos. Pueden conversar, escuchar música e incluso programar recordatorios”. Explicó que “trabajar con Abast es ideal para dar a conocer las herramientas”.