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La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene previsto examinar hoy a 785 alumnos de 28 autoescuelas leridanas en una jornada extraordinaria para reducir la lista de espera.

Esta convocatoria se suma a la del pasado 14 de noviembre en La Seu d'Urgell, en la que se examinaron 179 personas.

Del total de alumnos previstos, 605 se examinan para el permiso de turismos, 120 para el de camiones, 46 para el de motos y 14 para el de autobuses. Las pruebas requieren el desplazamiento de 45 examinadores, la mayoría de otras provincias del Estado.

La jornada empezará a las 7.30 horas en distintos puntos de Lleida y Torrefarrera. En este último municipio, se ha habilitado un espacio en el polígono industrial para iniciar los exámenes, mientras que en Lleida comenzarán en las zonas habituales, como la calle Til·lers, el aparcamiento del parque de Bomberos y los polígonos El Segre y Els Frares.

Esta convocatoria extraordinaria es la segunda que se celebra para reducir la lista de espera en la capital del Segrià en medio año, tras los 315 exámenes del pasado 16 de mayo.