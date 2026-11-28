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La Guardia Urbana imputó el jueves a un hombre de 57 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. El chófer fue parado en la plaza Ricard Viñes y, al identificarle, los agentes descubrieron que estaba circulando sin haber obtenido nunca el carnet.

Por otro lado, la Policía Local detuvo durante la madrugada del viernes a un hombre de 34 años como presunto autor de un delito de maltrato en el ámbito del hogar. El arresto se produjo a las doce y media, cuando los agentes intervinieron en un domicilio de la calle Salmerón, en el Centro Histórico.