URBANISMO
La Paeria de Lleida renueva la hiedra del río
Retirarán las zonas con las plantas más secas
El ayuntamiento ha iniciado esta semana los trabajos para renovar toda la hiedra del muro izquierdo de la canalización del río. La actuación, a cargo del Centro Especial de Trabajo del Instituto Municipal de Ocupación, consistirá en retirar los tramos más secos para plantar nuevos esquejes entre las compuertas de Pardinyes y el puente Nou, a lo largo de dos kilómetros y medio. Las altas temperaturas y la sequía de los últimos años han provocado que la hiedra, plantada hace unos treinta años, se secara. Los tramos en que la planta se encuentra en buen estado se mantendrán.