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El ayuntamiento ha iniciado esta semana los trabajos para renovar toda la hiedra del muro izquierdo de la canalización del río. La actuación, a cargo del Centro Especial de Trabajo del Instituto Municipal de Ocupación, consistirá en retirar los tramos más secos para plantar nuevos esquejes entre las compuertas de Pardinyes y el puente Nou, a lo largo de dos kilómetros y medio. Las altas temperaturas y la sequía de los últimos años han provocado que la hiedra, plantada hace unos treinta años, se secara. Los tramos en que la planta se encuentra en buen estado se mantendrán.