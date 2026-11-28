Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

El pleno de Lleida aprobó este viernes la modificación del contrato de gestión del transporte urbano para incorporar dos autobuses de segunda mano, destinados a sustituir otros dos que han sido dados de baja.

El PP reprochó las contradicciones del gobierno en materia presupuestaria ya que, según indicó, anteriormente se dijo que no había suficiente presupuesto, mientras que ahora hay 48.000 euros para la adquisición de dos vehículos.

ERC cuestionó que sea el consistorio quien tenga que asumir el coste de la operación y consideró que la reposición debería correr a cargo de la empresa concesionaria.

Junts recordó que la antigüedad media de los autobuses que prestan el servicio es de trece años, como los que se quiere comprar, que son de segunda mano. Señaló que durante el mandato solo se ha adquirido un bus, el turístico, también de segunda mano.

El Comú critico que se opte por adquirir dos autobuses con más de diez años de antiguedad, sin que la empresa concesionaria asuma la sustitución. Defendió la gestión directa.