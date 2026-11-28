TRIBUNALES
Victoria judicial de la Paeria por el Mercat del Pla
El ayuntamiento se podrá quedar los casi 90.000 euros de garantía que dipositó la empresa Flat Market
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalado que el ayuntamiento se quede los 88.192,31 € de la garantía que había depositado la empresa Flat Market para explotar comercialmente el Mercat del Pla. La concesionaria renunció en 2019 al proyecto de convertir el edificio en un espacio gastronómico y de comercio de proximidad con 8 restaurantes, tras discrepar con las correcciones que el ayuntamiento le exigía para reformar el inmueble, que está catalogado. El pleno acordó resolver la concesión y quedarse la garantía el 27 de noviembre de 2020.