El Estado invertirá 2.400 millones en ampliar Barajas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció ayer la puesta en marcha del proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, con una inversión prevista de unos 2.400 millones de euros. En la feria internacional de turismo Fitur, que se celebra en Madrid, detalló que esta inversión permitirá que el aeropuerto madrileño eleve su capacidad a 90 millones de pasajeros en el año 2031, un 28% más. El presidente español aseguró que será la mayor inversión en la última década en infraestructuras aeroportuarias de España.

Además, Sánchez dijo que la intención es “fortalecer” el liderazgo de Madrid como ‘hub’ con América Latina, pero también desarrollar otro con Asia, con “nuevas rutas y aerolíneas que operan hacia ese continente”. El jefe del Ejecutivo central destacó que la ampliación del aeropuerto supondrá, además de un fuerte crecimiento de capacidad y de rutas, la creación de miles de empleos directos e indirectos. Sánchez recordó, en este sentido, que el aeropuerto de Madrid genera casi el 10% del PIB de la comunidad.La presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso, celebró la inversión anunciada por Sánchez y ofreció la “plena colaboración” del Gobierno regional. Fuentes del PP restaron valor al anuncio del presidente español, afirmando que es una actualización de los planes diseñados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2018.Por otra parte, Sumar y Podemos rechazaron el proyecto al señalar que la ampliación del aeropuerto comportará más “contaminación y especulación”. El diputado de Sumar Iñigo Errejón la tildó de “política del pelotazo” y subrayó que “no casa con la transición ecológica” porque supone “regresar a modelos del pasado”. El ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, ironizó: “Quieren viajar a Buenos Aires o Hong Kong en tren”.

Illa reclama a Aragonès que acepte la ampliación de El Prat

El líder del PSC, Salvador Illa, reclamó ayer al president de la Generalitat, que “no se esconda detrás a de la financiación como excusa permanente” para no comprometerse con la ampliación del aeropuerto de El Prat. “Que no haya ampliación de El Prat no depende de la financiación autonómica, depende de que el Govern gobierne”, dijo, antes de abogar por un sistema de financiación que dé respuesta a las necesidades de Catalunya. Estas declaraciones llegan una semana después de que se constituyera la comisión técnica entre el Govern y Moncloa para decidir el futuro de El Prat.