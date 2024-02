Feijóo avisa que no renovará el CGPJ si no se cambia su ley

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, avisó ayer en Bruselas que no habrá acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si de forma simultánea no se pacta también un cambio en la ley que regula la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Aseguró que “este es el marco, y si no, no vamos a hacer perder el tiempo al comisario” europeo de Justicia, Didier Reynders.

Tras asegurar que el PP no quiere que el Gobierno español “controle” la Justicia, el líder de la oposición abogó por renovar las condiciones para formar parte del CGPJ e impulsar una “nueva ley que ahonde en la independencia judicial”. El líder de los populares reiteró que el Ejecutivo español les “engañó” una vez y afirmó que no les va a “engañar la segunda”. “Si jugamos todos limpio, podemos dar una buena noticia a España”, sentenció.El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, replicó a Feijóo que no caben “excusas” para cumplir la Constitución sobre el CGPJ, y le instó a acometer la renovación del órgano de gobierno de los jueces cuanto antes. El líder socialista insistió en exigir al PP que, “dado que se tacha de ser un partido constitucionalista, cumpla con la Constitución, aunque sea cinco años más tarde”, en referencia al tiempo que el mandato del CGPJ lleva caducado. En la misma línea, la ministra portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, insistió en que “lo prioritario” es renovar el órgano de gobierno de los jueces, para luego dialogar sobre cambios en el sistema de elección de los vocales. También cuestionó a los populares por no modificar la forma de elegir a los vocales del CGPJ cuando tenía mayoría absoluta con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo.Estas declaraciones llegaron un día después de que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, se reunieran para abordar la renovación del CGPJ por primera vez con mediación europea.