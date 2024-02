Sánchez dice que todos los independentistas serán amnistiados porque 'no son terroristas'

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez afirmó ayer que “todo el munndo sabe” que “el independentismo catalán no es terrorismo” y, tras defender que el proyecto de ley de amnistía es suficientemente “riguroso y sólido”, se mostró convencido de que permitirá amnistiar a todos los investigados del procés. En rueda de prensa en Bruselas tras el Consejo Europeo, Sánchez afirmó que el texto actual de la ley es “valiente, reparador y constitucional” fruto de una negociación con muchas fuerzas políticas. Después de que Junts votara el martes en contra de la ley al considerar que no incluye a todos los encausados por el procés, Sánchez no quiso cerrar la puerta a la negociación. Dijo que, a lo largo de las conversaciones para confeccionar la ley, “al final todos hemos cedido”, y defendió que ahora “la clave es mantener la templanza y la firmeza”.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, por su lado, afirmó que su partido prefiere el “riesgo” que en un momento determinado la amnistía se considere no constitucional antes que haber dejado a gente “abandonada”. Respondió así a la posición del PSOE, que cree que incorporar las enmiendas de Junts a la ley supondría restarle solidez jurídica y que el Tribunal Constitucional o la justicia europea tumbaran la amnistía. Borràs defendió el rechazo de su formación al redactado actual y alegó que esto sirve para forzar al PSOE para seguir negociando. También afirmó que el Partido Socialista “se ha movido mucho” en la negociación y la redacción de la ley, pero señaló que los jueces se han movido aún más. En Bellpuig, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, respondió a Sánchez asegurando que “es evidente” que ls independentistas no son terroristas. “Y añado que no somos delincuentes”, dijo, antes de pedir aprobar la amnistía “lo antes posible”. La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, aseguró que “todas las causas independentistas” quedarán incluidas en la ley y defendió que el texto actual es “robusto” y “una garantía para acabar con la represión política”.El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, acusó al expresident Carles Puigdemont de “humillar a las instituciones españolas” por el rechazo a la amnistía. “Si algo ha quedado claro estos días, es que el enfrentamiento social y civil al que se llevó a la sociedad catalana tiene un origen y tiene nombres y apellidos”, zanjó.

El juez Aguirre dijo que Puigdemont “se cagó en las bragas” tras la DUI

El abogado del expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, pidió ayer apartar al juez del ‘caso Volhov’, Joaquín Aguirre, que investiga la supuesta trama rusa del procés, por su “delirante persecución” al independentismo. También reclamó que se investigue su entrevista a una televisión alemana, en la que habló sobre esta causa que instruye. En su escrito, la defensa del expresident alegó como motivo “la pérdida absoluta de imparcialidad” del magistrado durante su intervención en esta televisión, en la que asegura que Aguirre no mostró “la más mínima imparcialidad o pudor”, ni una tesis investigadora sino “persecutoria”. Boye también se refirió a las “groseras” manifestaciones que el juez Aguirre profirió durante el interrogatorio a otro de los investigados, el exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas, en mayo de 2022. El digital El Món publicó ayer unos audios en los que Aguirre afirma que Puigdemont “se cagó en las bragas” y le acusa de “cobarde” y “débil” por haber huído de España “en ul maletero de un coche”. “Puigdemont entró en pánico. Suspendió la DUI y huyó en el maletero de un coche. Necesitaban tanto a los Mossos como a los 10.000 soldados rusos para ‘controlar el territorio” dice en los audios.“Pocas veces se ha contado con una prueba tan evidente de la falta de imparcialidad, pero, en este caso, unida a un nivel de grosería impropio de la función que desempeña y que, además, acude a lugares comunes del peor de los machismos atávicos”, sentenció el abogado de Puigdemont en su escrito.

Feijóo dice que son los jueces los que deben decir si hubo terrorismo

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, afirmó ayer que corresponde a la Justicia valorar si hubo terrorismo en las protestas por el procés. “En todo caso, si no existe ese delito, no se explica para qué quieren amnistiarlo”, preguntó. El líder popular también criticó el “ataque masivo” a los jueces por parte de ERC y Junts, y avisó que llevará este asunto a la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, acusó a Pedro Sánchez de “erigirse en juez y parte, presionando desde la Presidencia del Gobierno a los jueces para que apliquen la ley de amnistía como a él le conviene y como él dice”.