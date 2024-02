“Queremos que Catalunya haga chips y melocotones”

Publicado por Santi Costa Domingo Verificado por Creado: Actualizado:

El primer secretario del PSC y jefe de la oposición en el Parlament de Catalunya, Salvador Illa, instó ayer a la Generalitat a mejorar la eficiencia de los riegos y abrir desalinizadoras para frenar la sequía de las cuencas internas catalanas, a la vez que se postuló para liderar “la transformación” tras “diez años mirando al cielo y perdiendo el tiempo”. Así lo aseguró en un congreso que el PSC celebró ayer en el palacio de la Llotja para debatir sobre la gestión del agua y del riego.

En este sentido, Illa destacó el potencial de Catalunya como territorio agrícola y que es compatible con la industria tecnológica y el progreso económico, alegando que “queremos una Catalunya que fabrique chips y melocotones, coches y lechugas, con turistas y que haga aceite de oliva, con un sector químico potente y líder en fabricación y producción de vino”. Para ello el dirigente socialista abogó por escuchar las demandas de los payeses, aplicar las restricciones por sequía “con coherencia, responsabilidad y colaboración entre administraciones y empresas” .Por otro lado, Illa pidió a la Generalitat que “se prepara para el peor escenario” cuando se trata de la sequía. Un aviso que hizo recordando que “en los cuarenta meses que llevamos en esta situación la única estrategia del Govern hasta ahora era esperar que lloviera, cuando lo que se tenía que hacer era invertir en desalinizadoras y en mejorar la eficiencia de los regadíos”. Es por ello que el jefe de la oposición en el Parlament pidió al Govern “que se deje ayudar, porque no se si este gobierno lo merece, pero la ciudadanía de Catalunya no debe pagar los platos rotos por la mala planificación de sus gobernantes”. Al ser preguntado sobre la propuesta de que la Generalitat gestione directamente la cuenca del Segre, Illa respondió que “nuestra filosofía es que cada cuenca se puede abastecer por su cuenta si se hace lo que se tiene que hacer y no se ha hecho en las cuencas internas catalanas”. Por último, también sugirió al Govern que deje de un lado estos debates. “Que se centren en la sequía y ya hablaremos más adelante de otras cuestiones”, zanjó Illa.El líder de los socialistas catalanes fue el encargado de cerrar el congreso del PSC sobre agua en la Llotja, en la que también intervinieron políticos, agrónomos, agricultores, empresarios y economistas.