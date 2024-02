Marlaska descarta dimitir por la muerte de dos guardia civiles en Barbate

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer que no se plantea dimitir, como exigen varias asociaciones de guardias civiles, tras el asesinato el viernes de dos agentes en Barbate al ser arrollada su patrullera por una narcolancha. Aseguró que esos crímenes “no van a quedar impunes” y afirmó que su ministerio “seguirá invirtiendo todo lo necesario y preciso”. Las declaraciones de Marlaska llegan después de que varias asociaciones de guardias civiles, entre ellas la AUGC, la AEGC y Jucil, así como el PP y Podemos, hayan pedido su dimisión. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno central de haber “desatendido” las necesidades de la lucha contra el narcotráfico en Gibraltar y Cádiz, y sostuvo que “si Marlaska no dimite, el responsable es el presidente”. También Podemos afirmó que Marlaska no debería continuar en el cargo, mientras Sumar eludió hablar sobre el futuro del ministro. Entretanto, la Puerta del Sol de Madrid acogió un minuto de silencio para recordar a los agentes de la Guardia Civil fallecidos, en los que varias personas gritaron “Marlaska dimisión” y “vivas” a la Benemérita. Dos de los ocho detenidos por la muerte de los agentes en Barbate quedaron ayer en libertad provisional con cargos tras declarar ante el juez.