Rovira asegura que el PP también propuso a Esquerra negociar una investidura de Feijóo

La secretaria general del ERC, Marta Rovira, afirmó ayer que el PP propuso a los republicanos negociar su apoyo para facilitar la investidura de Alberto Núñez Feijóo, una versión negada por los populares, que lo tildaron de “calumnias”. Rovira aseguró en una entrevista a la Cadena SER que el diputado popular Carlos Floriano se dirigió a la republicana Teresa Jordà para dialogar con vistas a “formar una mayoría”, una oferta que ERC rechazó al no tener “nada en común” con los populares. Tras afirmar que el PP es “una contradicción enorme con lo que significa Catalunya”, subrayó que un bloque alternativo para un Gobierno encabezado por Feijóo implicaba también a Vox. “No tenía ningún sentido”, valoró.

Las declaraciones de Rovira se suman a las informaciones de que el líder del PP estudió la amnistía y planteó a Junts un indulto a Carles Puigdemont condicionado a que sea juzgado y a que rechace la vía unilateral. Al respecto, la republicana dijo que ERC quiere “explicar con transparencia sus relaciones políticas”, y “lo que haga Junts lo tiene que explicar Junts”.Por su parte, el PP negó haber entablado conversaciones con ERC para negociar una investidura de Feijóo, pero admitió la conversación de Floriano con Jordà. Fuentes del PP señalaron que el diputado popular comentó a la exconsellera “de manera informal y coloquial en agosto que deberían dejar gobernar a la lista más votada”. “Por supuesto, no recibió encomienda alguna para plantear nada”, añaden.Feijóo ve tras las últimas informaciones “calumnias” e “insidias” contra él a las puertas de las elecciones gallegas. “No descartéis que mañana digan que le ofrecí el ministerio de Interior a ERC y el de Defensa a Arnaldo Otegi”, ironizó. Aunque el PP niega la negociación con ERC, los populares señalaron en agosto su intención de sentarse con todos los grupos, salvo con Bildu, para explorar apoyos a la investidura de FeijóoLa portavoz del Ejecutivo español, Pilar Alegría, acusó a los populares de hablar “hasta con el apuntador” para intentar lograr investir a Feijóo, y de mentir “a todos los españoles” y a Vox, “su único socio”.También la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, tildó las palabras de Feijóo sobre el indulto a Puigdemont de “delirantes y mutantes” y apuntó que “debería pedir disculpas a los catalanes por tanta represión”.Entretanto, la presidenta de Junts, Laura Borràs, insinuó que su partido se guarda algunas revelaciones sobre las conversaciones que ha mantenido en los últimos meses en relación con la amnistía. “El día que se escriba todo lo que está pasando, habrá sorpresas para todos”, zanjó.Por su parte, Vox avisó a Feijóo que “nosotros no jugamos ni con indultos ni con traidores”.

En otro orden de cosas, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya rechazó la petición de Josep Maria Jové (ERC), de reprogramar el juicio contra él por el 1-O para que no coincida con sesiones en el Parlament. El juicio empezará el 10 de abril.

Eurodiputados piden tratar por igual el catalán y castellano en las aulas

El borrador de informe de la misión de eurodiputados que visitó Catalunya en diciembre para analizar el modelo de inmersión en las escuelas aboga por un tratamiento “equivalente al castellano y catalán como lenguas vehiculares” en la escuela. El texto, que se debatirá hoy en el comité de Peticiones, asegura que el derecho a recibir educación en castellano “está en la Constitución” y que las autoridades “deben garantizar que no se discrimina a los niños”. La misión de eurodiputados estaba formada principalmente por miembros de la derecha y la extrema derecha de la Eurocámara. Fue boicoteada por el grupo de los verdes y los socialistas, que no podrán añadir enmiendas al texto, aunque sí añadirlo hay anexos en la parte final de recomendaciones. El informe habla de “intimidación” y “discurso de odio” contra las familias que han exigido ante los tribunales que se imparta el 25% de clases en castellano. En este sentido, reclama al Gobierno español que “monitorice de cerca” si el modelo educativo en Catalunya respeta una distribución “equilibrada” de lenguas vehiculares con un “trato equivalente de las cooficiales”. El Govern aseguró que la misión de eurodiputados sobre la inmersión lingüística es “una campaña de la derecha y la extrema derecha hecha con los recursos del Parlamento Europeo”. En este sentido, acusó a los eurodiputados de no llevar a cabo una tarea “rigurosa” y de actuar “de forma partidista y sesgada” para “desacreditar” el modelo de escuela catalana. La eurodiputada de ERC Diana Riba acusó a PP, Cs y Vox de “querer ganar” con el informe “lo que no ganan en las urnas”. También Òmnium aseguró que la misión tenía “intenciones partidistas y propagandísticas”, y el sindicato USTEC instó a Educación a “defender el modelo de escuela catalana”.

Los Mossos solo ven en Tsunami “desórdenes públicos”

El comisario en jefe de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, recordó ayer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el juzgado de El Prat de Llobregat no ven terrorismo en los actos del Tsunami Democrático en octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat, aunque admitió que al menos fueron “desórdenes públicos importantes”. También señaló que la Audiencia Nacional archivó una investigación sobre posibles injerencias rusas en el procés.Por otra parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, subrayó que la Fiscalía “no funciona de una manera asamblearia” después de que la mayoría de la junta de fiscales del Tribunal Supremo (TS) pidiera la semana pasada imputar por terrorismo a Carles Puigdmeont y Tsunami Democràtic. Pidió que se deje trabajar “a gusto” a la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez-Conde, que decidirá si el Ministerio Público pide investigar o no al expresident.