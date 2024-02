Netanyahu afirma que no atacar Rafah sería como “perder la guerra”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, argumentó ayer que pedir al Gobierno que no ataque la región de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, sería como pedirle “perder la guerra”. “Quienes quieren evitar que operemos en Rafah esencialmente nos están diciendo ‘perded la guerra’. No voy a permitir que ocurra. No vamos a capitular ante ninguna presión”, apuntó.

Estados Unidos ha advertido de que no apoyará una operación militar israelí de calado en Rafah a menos que haya medidas claras que garanticen la seguridad de los más de 1,3 millones de desplazados que se hacinan en la zona. “Hay mucho espacio al norte de Rafah” para los desplazados, argumentó.El mandatario israelí también se refirió a las “delirantes” condiciones planteadas por el movimiento islamista palestino Hamás para un alto el fuego que supondrían la “derrota” de Israel. “Evidentemente no vamos a acceder. Cuando Hamás renuncie a sus delirantes demandas podremos avanzar”, añadió.Subrayó además que “no capitularemos a los dictados internacionales” en referencia a las propuestas para la creación de un estado palestino que conviva en paz con el estado de Israel. Por su parte, el líder político de Hamás, Ismael Haniye, insistió en que no aceptará un intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos si Israel no cesa su ofensiva y se retira de Gaza y responsabilizó a Israel del estancamiento de las conversaciones entre ambas partes.En este apartado, el primer ministro catarí, Mohamed bin Abderrahman Al Thani, aseguró en Múnich que las negociaciones para alcanzar un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza “no progresan como se esperaba” y que los últimos días “no son muy prometedores”.Ayer, el Ejército de Israel aseguró haber detenido a más de un centenar de presuntos terroristas en el marco de sus operaciones militares en el Hospital Naser, situado en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja.Paralelamente, el balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar desencadenada por Israel contra la Franja de Gaza aumentó ayer a más de 28.800, según Hamás.