Sánchez: 'Lucharé contra la corrupción caiga quien caiga'

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aseguró ayer que la lucha contra la corrupción “ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga”. Así se pronunció durante un discurso durantela inauguración en Ferraz del Consejo de la Internacional Socialista y en medio del caso de las comisiones ilegales por la compra de mascarillas por parte de Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos. En este sentido, Sánchez subrayó que su Gobierno nació de la necesidad de acabar con la corrupción del PP y está comprometido en combatir esta lacra: “Frente a quienes amparaban la corrupción, hoy hay colaboración absoluta con la justicia para llegar hasta el final. Quien la hace la paga”.

De momento, dos miembros del Ejecutivo socialista, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han señalado que debe ser Ábalos, que también fue secretario de Organización del PSOE, quien decida si debe renunciar a su escaño por estos hechos, aunque él no está acusado. El afectado, sin embargo, se ha defendido argumentando que su acusación es política y mediática, “no judicial” y afirmó en una entrevista en El País, que nadie en su partido le ha pedido que devuelva el acta de diputado. “Pensaré la dimisión con mi partido, no porque me lo pida el PP. No estoy acusado de nada”, aseveró.Mientras tanto, el PP está aprovechando la ocasión para redoblar la presión al líder socialista. El vicesecretario de Coordinación Autonómica del partido, Elías Bendodo, afirmó que Sánchez no sería presidente si no hubiera recibido la “ayuda” del entorno de Koldo García, ya que quienes consiguieron que ganara las primarias son “los cabecillas” de la presunta trama de comisiones ilegales orquestada por el exasesor de Ábalos.El caso salió a la luz a principios de semana cuando Koldo García y su supuesto socio, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, fueron detenidos junto a otras 7 personas.