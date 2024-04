El juez archiva la investigación a Mònica Oltra que forzó su dimisión

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Juzgado de Instrucción número 15 de València acordó ayer el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana Mónica Oltra –por la que dimitió en 2022– y varios de sus colaboradores por el supuesto ocultamiento del caso de abusos cometido por su exmarido. El juez instructor, Vicente Ríos, señaló en un auto que “no se ha acreditado que Oltra, ni cualquier otra persona de la conselleria, dirigiera orden, instrucción, consigna o indicación alguna a los investigados” en relación con el caso de su ex, Luis Ramírez, en prisión por abusos a una joven tutelada que era menor en el momento de los hechos.

Aunque la resolución no es firme, y puede ser recurrida, el instructor es tajante: “Finalizada la instrucción, oídos todos los investigados, tomando en consideración las declaraciones de todos los testigos (y muy en particular el de la propia víctima), examinada la copiosa documental y examinado el tráfico de 48 correos electrónicos entre los investigados y otros, no subsiste indicio racional de criminalidad alguno”. Tras la investigación no se ha acreditado que, “ni siquiera al nivel propio de los indicios”, Oltra tuviera conocimiento alguno, hasta el 4 de agosto de 2017, de los hechos atribuidos por la menor a quien entonces era su marido. La vicepresidenta residía con el acusado en la misma vivienda, pero entonces su relación personal “se limitaba a compartir la educación y el cuidado de los hijos de ambos”, señaló el juez, que defendió que la menor abusada nunca estuvo indefensa aunque no se personara la Generalitat.Compromís, la formación a la que pertenece Oltra, aseguró que el archivo de la causa demuestra que la exvicepresidenta fue víctima de un caso “claro” de lawfare (o guerra judicial) y la invitó a volver a la primera línea política si así lo desea.El presidente valenciano, el popular Carlos Mazón, mostró su “total respeto a las decisiones judiciales”, e insistió en denunciar los abusos a la menor.De su lado, los socialistas se mostraron “satisfechos” por el fallo del juez. Afirmaron que “hoy se hace justicia” y que ahora falta que “la derecha” pida disculpas por sus acusaciones a Oltra.