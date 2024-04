ERC deja fuera de las listas a la mayoría de los consellers

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

ERC ha dejado a la mayoría de los consellers del Govern fuera de sus listas electorales de cara a los comicios catalanes del 12 de mayo. Los republicanos solo incluyen a cinco de los catorce integrantes del Executiu, entre ellos consellers con un perfil político más marcado, como la leridana Ester Capella (Territorio), Joan Ignasi Elena (Interior) o Tània Verge (Feminismes). Con todo, ERC deja fuera de las listas al titular de Empresa y expresident del Parlament, Roger Torrent, así como a Natàlia Mas (Economía), Anna Simó (Educación), David Mascort (Acción Climática), Natàlia Garriga (Cultura) o la leridana Meritxell Serret, de Exteriores. Esta última no puede ser diputada por la causa judicial que tiene pendiente. La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, será la número dos de la lista de los republicanos, que encabeza Pere Aragonès. Además, la portavoz de los republicanos Marta Vilalta encabezará la lista de ERC en Lleida.

La exclusión de consellers en las listas no implica que no puedan acceder de nuevo al cargo, ya que para liderar una conselleria no hace falta ser diputado. Torrent aseguró ayer que “tiene la energía y la voluntad” de seguir en el Govern si Aragonès es reelegido a pesar de no estar en las listas de ERC. El president afirmó en el Palau d’Anglesola que “estaré encantado de seguir contando con él” (ver página 11).Por otra parte, Serret lamentó que no está en las listas de ERC por culpa de la “represión” del Estado contra el independentismo. “Evidentemente que me hubiera gustado participar”, dijo.Los partidos tienen hasta el lunes para presentar las listas. La alcaldesa de Isona, Jeannine Abella, será la candidata de Junts en Lleida, el PSC mantiene a Óscar Ordeig al frente de la lista en la provincia, la CUP opta por Bernat Lavaquiol y Comuns Sumar por Elena Ferre (ver página 10). El PP anunció ayer que Montse Berenguer encabezará su lista por Lleida, y Vox y Cs han elegido a Rafael Villafranca e Isaac Caballero al frente de sus respectivas listas en la provincia.